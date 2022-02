Pfefferspray-Attacke gegen 15-Jährigen: Zeugen gesucht

Zwei junge Männer haben einen 15-Jährigen in Karlsruhe schwer verletzt. Wer kann der Polizei helfen?

Es passiert am späten Freitagabend. Wie die Polizei schreibt, ist ein 15-Jähriger in Karlsruhe in der Nähe des Sandkorntheaters mit einem E-Scooter unterwegs. Zwei junge Männer - etwa 16- bis 18 Jahre alt - sprechen ihn an, er soll anhalten. Plötzlich sprüht einer der beiden dem E-Scooterfahrer Pfefferspray mitten ins Gesicht. Der 15-Jährige verliert die Orientierung, bekommt keine Luft und hat starke Schmerzen. Die Angreifer flüchten.

Polizei sucht Zeugen

Weil nicht klar ist, wer die beiden jungen Männer waren, bittet die Polizei um Hilfe. Wer hat am Freitag, 29.1.2022, gegen 23.30 Uhr am Tatort in der Kaiserallee etwas beobachtet oder kann nähere Infos zu den Angreifern geben? Die beiden jungen Männer sind laut Polizei ungefähr 1,85 Meter groß, trugen dunkle Jacken, schwarze Hosen und graue Hoodies. Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Markplatz unter der Telefonnummer 0721 666 3311 entgegen.