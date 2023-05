Wilde Aktion in Fellbach: Mann steigt mit Pferd in Straßenbahn ein 🐎

Stell dir vor, du chillst in der Bahn und auf einmal steht ein Pferd vor dir. In Fellbach ist genau das passiert.

Wie Videos auf Social Media zeigen, war der Reiter des Pferdes passend gekleidet. Er trug einen Cowboyhut, als er und sein Pferd Sonntagmorgen am Bahnhof ankamen. Dann passierte es: Der Mann packte das Pferd am Halfter und führte es vom Bahnsteig in die Straßenbahn.

Wichtig: Der Mann und sein Pferd waren nur kurz in der Bahn. Die beiden sind an der Haltestelle gleich wieder ausgestiegen

Darf man sein Pferd mit in die Bahn nehmen?

Klar, wilde Frage, denn auf so eine Idee kommen wohl nur die Wenigsten. Theoretisch ist das aber zumindest in Stuttgart möglich. Eine Sprecherin der Stuttgarter Straßenbahnen AG sagte:

Wichtig ist, dass keine Fahrgäste eingeschränkt oder belästigt werden und auch kein Schaden entsteht.

Wenn Mensch und Pferd sich also benehmen, scheint so etwas möglich sein. Die endgültige Entscheidung darüber trifft aber immer der jeweilige Fahrer der Straßenbahn.