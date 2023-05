Pfleger leakt Patientendaten im TikTok-Livestream 🤦

Der Pfleger streamte live w├Ąhrend seines Dienstes. Dabei zeigte er unzensierte Patientendokumente.

Au├čerdem hatte er in dem mittlerweile gel├Âschten TikTok-Livestream mit Patienten des Klinikums G├╝nzburg gesprochen. Dadurch gab er unter anderem sensible Informationen ├╝ber den Gesundheitszustand dieser Patienten weiter. Auf dem Entlassbrief eines Patienten waren sogar dessen Adressdaten und der Name seines Hausarztes zu erkennen.

Diese Konsequenzen zieht das Kreisklinikum G├╝nzburg:

Damit hat der Pfleger gegen den Datenschutz und die Pers├Ânlichkeitsrechte der Patienten versto├čen. Er wurde deshalb direkt vom Kreisklinikum freigestellt. Au├čerdem will man dort jetzt auch langfristig Konsequenzen aus der Sache ziehen: Die Mitarbeitenden sollen besser im Umgang mit hochsensiblen Daten geschult werden.