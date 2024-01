Philadelphia: Hund findet Gasleck und rettet damit die Nachbarschaft

Denn das Gasleck hätte wohl explodieren können - und das kurz vor Weihnachten. Doch der Husky Kobe hat geregelt.

In einem Reel erzählt die Hundebesitzerin, Chanell Bell, dass Kobe ständig in einem Beton-Loch im Vorgarten wühlte. Bell sagte, sie habe sich gedacht: "Das sieht ihm gar nicht ähnlich". Sie beschloss, der Sache nachzugehen, da es in den Wochen zuvor ein Gasleck in ihrem Haus gegeben und sie Probleme mit ihrer Heizung hatte.

Wegen Hund: Besitzerin findet potenziell explosives Gasleck

Bell habe dann ein Gasmessgerät besorgt, ihr Haus überprüft und nichts Ungewöhnliches festgestellt. Als sie jedoch am 21. Dezember bemerkte, dass ihr Hund wieder in dem Loch grub, benutzte sie das Lesegerät, um dort nachzusehen, und es stellte Gas fest, so die Besitzerin.

Arbeiter sagten danach, dass etwas so Einfaches wie das Einschalten eines Lichtschalters dazu führen hätte können, dass sich die Dämpfe des brennbaren Gases entzündeten und das gesamte Haus von Bell in die Luft geflogen wäre.

