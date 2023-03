Disney+-Betrug per Mail: Hier solltest du vorsichtig sein

Du hast einen Account bei Disney+? Das LKA warnt jetzt vor Betrügern, die nur an deine Daten und dein Geld wollen.

Abonnenten von Disney+ sind zurzeit das Ziel von Betrügern. Davor hat das Landeskriminalamt in Niedersachsen gewarnt. Es werden sogenannte Phishing-Mails verschickt. Die Mails sehen aus, als kämen sie vom Streaming-Anbieter. Im Text steht was von Zahlungsproblemen oder einem abgelaufenen Abo und oft wird damit gedroht, dass der Account gesperrt wird. Es sind laut Polizei verschieden Mails in Umlauf.

Das solltest du bei Phishing-Mails nie tun

Diese Mails sind natürlich nicht von Disney+. Du solltest deshalb nicht auf einen Button oder Link in der Mail klicken. Diese Links führen zu Formularen, auf denen du deine Bankdaten oder Kreditkartennummern eintragen sollst. Das darfst du auf keinen Fall tun. Auch andere persönliche Daten solltest du nicht angeben.

Wenn du so eine Phishing-Mail bekommen hast, solltest du direkt das Passwort deines Accounts bei Disney+ ändern.