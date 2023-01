Kriselt es zwischen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa?

Bald kommt der Sohn des Paars auf die Welt. Jetzt gibt es Gerüchte von einer Beziehungskrise. Doch ist alles nur Promo?

Die Beziehung zwischen den beiden war schon öfter ein Auf und Ab. Sie waren schon getrennt für eine Weile und sind dann doch wieder zusammen gekommen. Inzwischen sind sie sogar verlobt. Aktuell wurden wieder Hinweise gespreadet, die darauf hindeuten, dass es momentan wieder kriseln könnte:

Laura hatte eine kleine Netz-Pause eingelegt.

Außerdem hat sie das "P" mit einem liebevollen Emoji aus ihrer Insta-Bio gelöscht.

Pietro hat neulich verdächtige Worte an Lauras Geburtstags-Post gehängt. Er schrieb:

Wir haben gerade keine leichte Zeit, aber du zeigst mir einfach jeden Tag, was für eine starke Frau du bist. Keiner kann dich ersetzen.

Alles nur Podcast-Promo und Tour-Werbung?

Am Freitag reagierten beide dann auf die Gerüchte per Insta-Story und nutzten die Gelegenheit, um direkt Werbung für den gemeinsamen Podcast zu machen. Pietro hat außerdem weitere Storys hochgeladen, in denen er seine Tour promotet. Zu den Trennungsgerüchten stellt er klar:

Die Fake-News: Wir sind nicht getrennt, auch wenn sich das viele wünschen und wir haben auch keine Krise gehabt.

Es gab auch schon Gerüchte, ob Pietro Lombardi gar nicht der Vater von Laura Maria Rypas Kind ist:

