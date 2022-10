Pietro Lombardi ist verlobt 💍

She said... Yes! Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi gehen einen Schritt weiter...

Der S├Ąnger und die Influencerin erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Laura Maria Rypa hat au├čerdem schon geplant, in Pietro Lombardis Villa in K├Âln einzuziehen. Jetzt haben sich die beiden finally verlobt.

Auf Instagram teilt Laura Maria ein Bild vor einem Neon-Schild. Auf diesem steht: "Will you marry me?" Sie h├Ąlt ihre Hand hoch - am Ringfinger tr├Ągt sie schon einen Ring. In ihrer Caption steht: "I SAID YES!"

Hier findest du den Insta-Post:

Pietro und Laura Maria hatten einen steinigen Weg bis zu diesem Punkt. Mehr dazu erf├Ąhrst du hier: