Pinke Freiheitsstatue: Das hat sie mit Partys zu tun!

Auf dem Freiburger Kanonenplatz steht eine drei Meter hohe Skulptur. Wer hat sie aufgestellt?

In ihrer Hand hält die pinke Freiheitsstatue ein Schild auf dem steht: "Freiburg was geht?" Wer die Skulptur aufgestellt hat, ist noch nicht klar. Auch ob das von der Stadt Freiburg genehmigt wurde, ist noch nicht sicher. Die Message der Freiheitsstatue ist aber eindeutig. Sie steht auf einer Tafel am Sockel:

Dies ist ein Zeichen gegen das Club- und Kultursterben in Freiburg. Sage und Schreibe 38 Clubs mussten in den letzten 20 Jahren in Freiburg schließen. Die Stadt Freiburg und Anwohner:innen verhindern eine Nachtkulturlandschaft, die Freiburg verdient hat.

Ändert sich etwas?

Die Stadt Freiburg weiß zumindest vom Clubsterben Bescheid. In einem Statement schreiben sie, dass sie in Kontakt mit Menschen aus der Szene stehen. Ab Mitte November gibt es erstmals eine Nachtkulturbeauftragte. Ihre Aufgabe: Clubs, Bars und Co. stärken, damit in Freiburg gefeiert werden kann.

