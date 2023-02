Wegen Shakira Fans? So schlecht geht es Piqués neuer Freundin Clara

Vor Kurzem hat Piqué seine Liebe zu der neuen Frau an seiner Seite öffentlich gemacht. Doch das hatte Folgen...

Triggerwarnung - psychische Belastungen Im Text geht es um psychische Belastungen. Das könnte für Betroffene retraumatisierend sein.

Denn die Leute und vor allem Shakiras Fans wissen jetzt, wie die 23-Jährige aussieht und sprechen sie oft auf der Straße an. Sie sollen ihr das Lied teilweise vorsingen, schreibt die katalanische Zeitung "El Periodico".

Shakira fand den Beweis für Piqués Affäre in der Küche

Piqués neue Freundin in Krankenhaus

Laut des Magazins hat sich der mentale Zustand der PR-Studentin extrem verschlechtert, nachdem Shakira ihren Trennungsschmerz in ihrem Song mit der ganzen Welt teilte. Clara soll es so schlecht gehen, dass sie in ein Krankenhaus kam. Dort soll sie wegen Panikattacken behandelt worden sein. Ob sie noch in der Klinik ist, ist nicht bekannt.

Hier bekommst du Hilfe Falls es dir psychisch gerade nicht gut geht und du Hilfe oder jemanden zum Reden brauchst, dann kannst du dich anonym an diese Kontakte wenden: Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 , online kannst du auch chatten.

oder , online kannst du auch chatten. Nummer gegen Kummer: 116 111

Ruf bei akuter (Suizid-)Gefahr direkt die 112 oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen.

oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen. Der psychiatrische Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer: 116 117 erreichbar.

So hat Piqué die Beziehung zu Clara öffentlich gemacht: