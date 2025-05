Kurdische Arbeiterpartei PKK löst sich auf

Nach einem Aufruf des PKK-Führers Abdullah Öcalan im Februar, kündigte die Partei eine Entscheidung an.

Zunächst verkündete die PKK eine Waffenruhe. Dann hielt die kurdische Gruppe vom 5. bis zum 7. Mai einen Kongress, um sich zu beraten. Die Entscheidung ist nun gefallen: Die PKK löst sich auf. Laut der mit der PKK verbundenen Nachrichtenagentur "Firat" möchte die Gruppe im Rahmen einer Friedensinitiative ihre Waffen an die Türkei übergeben.

Die Agentur "Firat" schreibt, dass der Kampf der PKK die kurdische Frage an "den Punkt einer Lösung durch demokratische Politik" geführt hätte. "Damit hat sie ihren historischen Auftrag erfüllt", schrieb "Firat".

Was steckt dahinter und was passiert jetzt?

Seit den 1980er Jahren ist die PKK aktiv und führt einen blutigen Konflikt mit der Türkei.

Laut "Denkfabrik International Crisis Group" sind etwa 40.000 Menschen diesem Konflikt zum Opfer gefallen.

Die Gründung folgte auf eine Unterdrückung der kurdischen Bevölkerung in der Türkei. Gründer Öcalan ist seit 1999 inhaftiert.

Seine Freilassung wird von türkischen Politikern als Verhandlungsposition genutzt.

Die ultranationalistische MHP brachte im vergangenen Jahr die Freilassung von Öcalan ins Spiel, sollte die PKK ihre Waffen niederlegen.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan würde in seinem politischen Bemühen davon profitieren. Er versucht die Verfassung zu ändern, um eine weitere Amtszeit regieren zu können. Dafür bräuchte er prokurdische Stimmen.

Die PKK hat ihr Hauptquartier im Irak, ist aber auch in der Türkei, in Syrien und in Europa aktiv. Ob alle Gruppierungen innerhalb der PKK dem Aufruf Öcalans und der Entscheidung der PKK folgen, ist noch ungewiss.