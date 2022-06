Mückenstiche: Wird es dieses Jahr besonders schlimm?

Das warme Wetter der letzten Wochen war perfekt für die kleinen Blutsauger, um sich zu entwickeln.

Dadurch brauchen die Mücken momentan von der Eiablage bis zum Schlüpfen nur eine Woche. Das ist ziemlich schnell. Insgesamt baut die gemeine Stechmücke ihre Population dieses Jahr zwei Wochen früher auf als sonst. Wie es jetzt weitergeht? Das kommt auf das Wetter an. Mücken lieben es feucht und warm. Wenn einer der beiden Faktoren wegbricht, wird es für das kleine Tier schwerer. Das Wetter für den ganzen Sommer vorherzusagen, ist aber natürlich nicht möglich.

Stechmückenjagd am Oberrhein!

Um eine mögliche Plage zu verhindern, ging die Jagd am Oberrhein schon los. Fachleute waren sogar mit Helikoptern unterwegs, um ein spezielles Gift zu versprühen. Der Einsatz fand zwischen dem Kreis Rastatt und Bingen statt.

Nice to know: In diesem Video erfährst du, was gegen Mücken hilft!