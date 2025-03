Fans warten gespannt auf das neue Album "I am Music" von Playboi Carti. Einiges spricht für ein Release in dieser Woche!

Man kann sich auf Playboi Carti nicht verlassen. Trotz zahlreicher Ankündigungen lässt der Rapper seine Fans seit Jahren auf sein neues Album warten - ist es jetzt endlich so weit?!

Playboi Carti sagt: "I am Music" ist fertig!

In einer Instagramstory hat Playboi Carti geschrieben, dass das neue Album fertig wäre. Die Stories davor über einen neuen Song, der Jay-Zs "Girls Girls Girls" samplen würde, würden sich auf ein ganz anderes Projekt beziehen. Carti scheint also an neuer Musik zu arbeiten, "I am Music" soll aber trotzdem schon komplett fertig sein.

Neues Album "I am Music" - Pre-Sale ist fällig!

Was den Fans außerdem Hoffnung macht: ein Datum für die Vorbestellung des Albums. Im September 2024 ging ein Shop online, in dem man "I am Music" vorbestellen konnte. Laut der Webseite müsste das Album spätestens am 12. März erscheinen:

Das Produkt wird spätestens sechs Monate nach dem 12. September 2024 versendet.

Seit Ende Februar gibt es auch immer wieder Werbung vom Musikstreamingdienst Spotify für das Release von Playboi Cartis neuem Album. Unter anderem eine große Billboard-Kampagne in mehreren Städten der USA.

