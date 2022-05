Playstation legt einen ganzen Flughafen lahm!

Wenn man verreist, sollte man gut überlegen, was man mitnimmt. Eine Spielekonsole ist vielleicht keine so gute Idee.

Die Spielekonsole wurde im Gepäck eines Reisenden in Boston in den USA entdeckt. Aber: Die Sicherheitsleute konnte nicht genau erkennen, um was es sich handelt und lösten einen Bombenalarm aus.

Experten erkennen Spielekonsole

Ein Terminal des Flughafens wurde geschlossen. Die Menschen wurden in Sicherheit gebracht und mussten vor dem Gebäude warten. Ein Bomenentschärfungskommando wurde gerufen. Die Experten erkannten den verdächtigen Gegenstand dann aber als Playstation und gaben nach etwa einer Stunde Entwarnung. Die Zeitung "The Hill" berichtet, dass die Konsole beschädigt und alt war. Deshalb hätten die Sicherheitsleute sie nicht sofort als Playstation erkannt.

Auf Twitter wurden Videos von der Evakierungsaktion am Flughafen gepostet: