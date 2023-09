Neue Preise für Playstation-Plus: Es wird teurer 😐

Sony erhöht die Preise fürs Online-Gaming auf der Playstation. Schon ab September wirds teurer.

Betroffen ist das Jahresabo in allen drei Kategorien: also Essential, Extra und Premium. Das hat Sony am Mittwoch rausgehauen. Hier siehst du die alten und die neuen Preise:



Playstation Plus Essential für 12 Monate: 59,99 Euro auf 71,99 Euro

59,99 Euro auf 71,99 Euro Playstation Plus Extra für 12 Monate: 99,99 Euro auf 125,99 Euro

99,99 Euro auf 125,99 Euro Playstation Plus Premium für 12 Monate: 119,99 Euro auf 151,99 Euro

Abhängigkeit von Playstation Plus für Online-Zocker

Die Preissteigerungen dürften viele User nerven, weil sie abhängig von PS-Plus sind. Denn ohne ein Abo können die allermeisten Spiele nicht online gezockt werden. Dafür braucht man allerdings "nur" ein Essential-Abo. Die Extra-Leistungen - wie zusätzliche Spiele - die bei Extra und Plus mit dabei sind, sind dafür nicht nötig.

Btw: Die Abos können auch für kürzere Zeiträume gekauft werden. Diese sind aufs Jahr bezogen aber teurer.

Was passiert mit meinem Jahresabo, das gerade läuft?

Das gilt weiterhin. Es ist bis zur nächsten Jahresabrechnung nicht von den gestiegenen Preisen betroffen.