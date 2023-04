Schon wieder Schüsse in Plochingen! Mann verletzt - Täter auf der Flucht

Es ist schon das zweite Mal in diesem Jahr, dass in Plochingen jemand auf einen Menschen geschossen hat.

Die Schüsse wurden am Sonntagmorgen gegen 5:20 Uhr aus einem Auto in Plochingen bei Stuttgart abgefeuert. Geschossen wurde auf eine Gaststätte in der Nähe des Bahnhofs. Darin war der 34-jährige Inhaber - er wurde verletzt. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, wurde aber nach Angaben der Polizei wenig später wieder entlassen.

Plochingen: Täter noch auf der Flucht

Bisher ist unklar, wer geschossen hat. Die Polizei hat unter anderem mit einem Hubschrauber nach möglichen Tätern gesucht. Bisher aber ohne Erfolg.

Rund um Stuttgart: Mehrere Menschen angeschossen

Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert ist. In Plochingen und in der Region Stuttgart gab es in den letzten Wochen noch weitere ähnliche Taten.

Im Februar wurde in Plochingen ein Gastwirt angeschossen.

In Eislingen/Fils wurde im Februar aus einem Auto auf eine 21-Jährige geschossen.

In Ostfildern gab es Mitte Februar nach einem Streit einen Schusswechsel.

Mitte März wurde in Stuttgart ein 32-Jähriger angeschossen und verletzt.

In Hattenhofen wurde im Februar auf einen Politiker geschossen.

Die Polizei ermittelt jetzt, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt.

Zeugen gesucht: Kannst du helfen?

Die Polizei sucht Leute, die etwas zu dem aktuellen Vorfall in Plochingen - oder zu den anderen Taten - sagen können. Wer etwas gesehen hat oder andere Infos weitergeben kann, soll sich beim LKA unter der Telefonnummer 0711/54013360 melden.