Paul Pogba: Bruder stellt sich wegen Erpressung!

Mit "explosiven Infos" wollte Mathias Pogba seinen Bruder um 2 Millionen Euro erpressen. Jetzt wurde er verhaftet.

Am Mittwochabend hat der Bruder des Fußballstars sich bei der französischen Polizei gestellt. Mit drei anderen Verdächtigen befände er sich nun in Gewahrsam, so die Behörde. Mathias Pogba wird bewaffnete Erpressung, Erpressung in einer organisierten Bande und die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Hier siehst du Mathias Pogbas Video mit der Ankündigung zu den angeblich heiklen Infos über Paul:

Nicht das erste Mal...

Schon im Juni hatte Paul Pogba seinen älteren Bruder wegen Erpressung angezeigt. Die "explosiven Infos" sind bis heute nicht an die Öffentlichkeit gekommen -dafür aber, dass es nicht der erste Erpressungsversuch von Mathias gegenüber seinem jüngeren Bruder ist. Die Mutter der beiden, Yeo Pogba, sagte die Angelegenheit sei "leider keine Überraschung" und bereits vorher habe es "Drohungen und organisierte Erpressungsversuche" von Mathias gegenüber Paul Pogba gegeben.

Die ganze Geschichte findest du hier: