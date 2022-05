Trotz Pokal-Niederlage: So wird Freiburgs Trainer gefeiert

Respekt gegenüber den Fans - den zeigt Freiburgs Trainer Christian Streich trotz verlorenem Pokalfinale.

Freiburg hat das Pokalfinale gegen Leipzig im Elfmeterschießen verloren. Nach dem Abpfiff machte Freiburgs Trainer Christian Streich deutlich, wie groß sein Respekt vor den Fans ist. Fast 30.000 Freiburg-Fans waren ins Berliner Olympiastadion gekommen. Mit der starken Geste zeigte er Größe in der Niederlage.

Im Video siehst du, wie Fans und Streich sich gegenseitig Respekt zeigen:

In einem Interview nach dem Spiel wurde Streich nach seiner Meinung zu den Fans gefragt und wie viel ihm die Unterstützung von ihnen bedeutet. Er sagte, "das ist auch richtig so", dass so viele mit nach Berlin gekommen sind.

Die Mannschaft leistet Unglaubliches. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Wir verlieren und wir gewinnen zusammen.

Hier kannst du das Interview mit Christian Streich als Video anschauen:

Details zum Spiel und ein Video mit allen Toren des Pokalfinals von Freiburg gegen Leipzig, haben wir hier: