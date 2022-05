Das geht bei den Pokémon-Europameisterschaften!

auf Whatsapp teilen

In Frankfurt am Main geht es heute und morgen um den Einzug in die Pokémon-WM in London.

Rund 1.300 Pokémon-Spieler treffen sich aktuell auf der Frankfurter Messe, um gegeneinander anzutreten. Sie spielen mit klassischen Sammelkarten, auf Videospiel-Konsolen und Handys. Eine Altersbeschränkung für Teilnehmer gebe es nicht, sagte der Sprecher, die Altersspanne bewege sich zwischen 6 und 70 Jahren. Worum geht's? Gespielt wird bei den Europameisterschaften um Geldpreise und die Chance, bei anderen Pokémon-Meisterschaften, wie der Weltmeisterschaft in London, anzutreten. Die Preise für Gewinner liegen je nach Spiel und Teilnehmerzahl bei mehreren tausend US-Dollar. Aber es bleibt spannend, denn die Meisterschaft endet erst morgen. Den Livestream zu den Videospiel-Battles kannst du dir hier ansehen: