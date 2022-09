Nach Auszeit: Alles anders bei Pokimane!

Pokimane kommt zu Twitch zurück. Sie ist die zweiterfolgreichste Frau dort. Aber es bleibt nichts wie vorher.

Bei Twitter hat sie jetzt gepostet, dass ihre Streams seit dem 1. September wieder live gehen. Die Auszeit war ihr wichtig, um sich um ihre mentale Gesundheit zu kümmern. Die Pause ging ungefähr einen Monat.

taking time off ❤️ https://t.co/jwmizB26Xx

3-Tage-Woche

Es gibt allerdings weniger Pokimane als bisher. Statt wie bis jetzt an sechs Tagen will Pokimane nur noch zwei bis dreimal die Woche auf Sendung sein. In einem Video erklärt sie, dass sie nicht mehr aufwachen, an ihren PC rennen und 8 Stunden am Stück zocken will. Sie konzentriert sich deswegen in Zukunft eher auf TikTok und Insta. Check hier, wie es jetzt mit Pokimane weitergeht:

