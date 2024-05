Polarlichter verpasst? Hier gibt es die schönsten Bilder

Hast du letzte Nacht lieber geschlafen, als stundenlang in den Himmel zu gucken? Dann check hier, was du verpasst hast.

Polarlichter kennt man eigentlich nur aus dem Norden von Skandinavien. Am Wochenende leuchtete aber der Himmel über Deutschland in pink, lila, grün und gelb. Das liegt an einem besonders starken Sonnensturm. Dabei treffen geladene Teilchen der Sonne auf das Magnetfeld der Erde, dort regen sie die Luftpartikel zum Leuchten an.

In den letzten zwei Nächten war der Himmel über Deutschland meist klar - beste Bedingungen für einen Blick auf das Farbschauspiel am Himmel. Social Media ist voll mit Fotos von Polarlichtern.

Hier gibt es ein kleines "Best of Polarlichter" aus Süddeutschland:

Der Deutsche Wetterdienst postete ein Bild von der Webcam auf der Zugspitze: Der Schnee auf den Bergen leuchtet in pink.

Die Alpen erstrahlen in Pink. Unsere DWD-Webcam auf der Zugspitze zeigt, wie der dort noch reichlich vorhandene Schnee das #Polarlicht reflektiert. Mit freundlicher Unterstützung von https://t.co/WZCTw4qbTV. pic.twitter.com/nbQFvEFJzp

Wie Polarlichter entstehen und was das mit der Sonne zu tun hat, siehst du hier:

