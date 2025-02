Politisch motiviert: Geflüchtetenunterkünfte öfter angegriffen

((Im vergangenen Jahr hat es offenbar mehr politisch motivierte Straftaten gegen Flüchtlingsunterkünfte gegeben. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet über eine Antwort des Bundesinnenministeriums an die Linke.

Andreas Gerlach:))

Registriert wurden demnach 218 Taten in den Unterkünften, ein Anstieg um ein Drittel im Vergleich zu 2023. Bei den Angriffen wurden 14 Menschen verletzt, unter anderem ein Kind. Außerhalb der Flüchtlingsheime gab es weniger politisch motivierte Straften. Die Behörden registierten rund 1.900 Fälle, ein Minus von über 20 Prozent. Es könne aber noch Nachmeldungen für letztes Jahr geben. Die Linke beklagt, dass die Angriffe von großen Teilen der Politik und Öffentlichkeit achselzuckend hingenommen werde. Die Betroffenen suchten Schutz in Deutschland. Stattdessen erlebten sie Rassismus und Gewalt.