Der Polizei geht der Akku aus

Und das im wahrsten Sinne des Wortes - denn jede zweite Bodycam hat Akkuprobleme.

Eigentlich sollen Bodycams Angriffe auf Beamte dokumentieren oder die Aufnahmen sollen als Beweise gegen Beamte dienen. Das ist derzeit schwierig, weil viele Geräte aufgrund defekter Akkus ausfallen. Das betrifft insbesondere die Polizei Baden-Württemberg, aber auch in NRW kommt es zu Problemen. Fast jedes zweite Gerät muss jetzt ausgetauscht werden. Das wurde bereits in die Wege geleitet, so ein Sprecher des Innenministeriums.

Bei Fällen wie diesem kann man auf das schnelle Fixen der Probleme mit den Bodycams nur hoffen: