Die Ermittler haben in einer Industriehalle rund 2.000 Cannabispflanzen gefunden. Vier Männer sitzen jetzt in U-Haft.

Entdeckt wurde die Plantage in Schindhard, einem 500-Einwohner-Ort, in Rheinland-Pfalz. Spezialeinheiten der Polizei hatten dort eine Industriehalle gestürmt und den Mega-Fund gemacht - eigentlich sollte die Halle leerstehen.

Aufgrund der Größe der Anlage und der sehr professionellen technischen Ausstattung kann angenommen werden, dass damit ein erheblicher monatlicher Cannabisertrag erzielt werden konnte.

Cannabisplantage in Schindhard: Hunderte Kilo Weed entdeckt

In der Halle fanden die Ermittler in mehreren Aufzuchträumen die über 2.000 Cannabispflanzen! Außerdem wurden mehrere hundert Kilo Weed beschlagnahmt. Vor Ort habe man vier albanische Staatsangehörige vorläufig festgenommen. Der jüngste von ihnen ist 23 Jahre alt. Die vier sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Auch in Paderborn hat die Polizei Anfang des Jahres eine große Plantage entdeckt.