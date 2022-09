Darum gabs bei der Polizei eine kurze Funkstille

In der Nacht zum Mittwoch ging bei der Polizei deutschlandweit kurz nichts mehr - auch in Baden-Württemberg. Warum?

Es wurde am Digitalnetz gearbeitet und deshalb konnte die Polizei für 16 Minuten nicht per Funk kommunizieren. Das Problem hatte die Polizei in mehreren Bundesländern. Der Notruf selbst war davon nicht betroffen, sondern nur die Kommunikation zwischen den Einsatzkräften.

Wie wurde dann kommuniziert?

Eigentlich läuft es so: Du wählst den Notruf und landest bei der Notrufzentrale. Dann leitet die Zentrale die Meldung per Funk an die Polizeiwachen und an die Streifenwagen weiter. Weil das nicht ging, wurden die Einsätze über die Diensthandys verteilt.

Feuerwehr und Rettungsdienst hatten übrigens dasselbe Problem, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums in Stuttgart.