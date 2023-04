Über 600 km auf Zügen! Polizei schnappt 20-jährigen Train-Surfer

Der 20-Jährige soll von Lübeck bis nach Ludwigshafen hängend an S-Bahnen mitgefahren sein. Das ist krass gefährlich.

Geschnappt hat die Polizei den jungen Mann am Mittwoch auf einem Firmengelände in Ludwigshafen. Er war dort von einem Zug abgesprungen. Den Beamten erzählte der 20-Jährige, dass er als S-Bahn-Surfer von Lübeck bis nach Ludwigshafen gefahren sei. Krass: Das ist eine Strecke von über 600 Kilometern. Seine Fahrten hat er laut Polizei auf einer Kamera festgehalten. Die Videos werden jetzt ausgewertet.

Trend bei jungen Menschen

Beim S-Bahn-Surfen klammern sich meist junge Menschen während der Fahrt an die Außenwand eines Zuges oder klettern aufs Dach. Einige Videos davon verbreiten sich auch auf YouTube und TikTok.

Hier erzählt ein Train-Surfer von seinen Erfahrungen und einem heftigen Unfall.

Deshalb ist das so gefährlich

Weil die Surfer den Oberleitungen oft richtig nah kommen und dadurch Stromschläge riskieren - selbst ohne Berührung. Auch die hohen Geschwindigkeiten und vorbeifahrende Züge sind eine krasse Gefahr. Deshalb warnt die Polizei vor solchen Aktionen. Immer wieder kommen junge Menschen ums Leben: Erst im letzten Jahr war in Berlin ein 15-jähriger S-Bahn-Surfer gestorben.

By the way: Der 20-Jährige muss jetzt mit einem Strafverfahren rechnen. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.