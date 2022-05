Handy im Auto: So will die Polizei jetzt Verkehrssünder schnappen!

Wer beim Autofahren sein Handy in die Hand nimmt, kann in Rheinland-Pfalz bald von einer Kamera überführt werden.

Die Polizei in Rheinland-Pfalz testet das neue System. Die Kameras werden zum Beispiel auf Autobahnbrücken aufgestellt und filmen den Verkehr. Wenn sie eine verdächtige Handhaltung erkennen, lösen sie einen Alarm aus. Polizistinnen und Polizisten kontrollieren dann, ob der Fahrende wirklich am Handy war.

20 Leute erwischt!

Am Donnerstag wurden bei einem Test innerhalb von einer Stunde etwa 20 Auto- und Lkw-Fahrer erwischt. Für Handy am Steuer gibt es in Deutschland ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt in Flensburg.

Test in Trier und Mainz

Rheinland-Pfalz ist das erste Bundesland, das das System testet. Das Ziel ist, Unfälle zu verhindern und die Zahl der Verkehrstoten und - verletzten zu senken, sagte RP-Innenminister Roger Lewentz. Die sogenannte Monocam wird ab Juni in Trier und danach in Mainz getestet. Ende des Jahres soll dann entschieden werden, ob das System im ganzen Bundesland eingesetzt wird.

So stellt die Polizei das neue Kamera-System vor: