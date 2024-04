Virales Video: Polizisten verprügeln PoCs auf offener Straße in Madrid

In dem Video sieht man, wie Polizisten vermeintlich unbewaffnete PoCs schlagen.

Das Video entstand wohl am Freitag in Lavapiés, einem Stadtviertel in Madrid.

Triggerwarnung - Gewalt Im Text geht es um Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Hier kannst du dir das Video anschauen. Aber: Achtung! Es ist heftig:

Spanish pоlice video sparks outrаge pic.twitter.com/bmxovffDAV

Angeblich waren die beiden Männer in dem Video den Polizisten "feindlich" gestimmt. Das teilte die Polizei der spanischen Nachrichtenagentur "Europa Press News" mit. Beide Personen sollen verhaftet worden sein. Bei einem wurden angeblich auch Drogen gefunden. Einer der Polizisten wurde laut Medienberichten verletzt.

Linke Parteien in Spanien fordern eine Erklärung für den brutalen Einsatz

Das Video sorgte laut den Berichten in ganz Spanien für Aufregung. Rassismus und Polizei Gewalt ist laut der Organisation "SOS Racismo" in Spanien an der Tagesordnung. Auch linke Politiker melden sich auf Social Media zu Wort:

Diese Polizeigewalt ist inakzeptabel

Demo gegen Rassismus und Polizeigewalt

Hunderte Menschen demonstrierten am Sonntag am Plaza von Lavapiés gegen institutionellen Rassismus und Polizeigewalt. Sie fordern die Regierung auf, etwas dagegen zu unternehmen:

"La brutalidad policial y el acoso es algo que los cuerpos racializados tienen que soportar diariamente en Lavapiés.Exigimos al Gobierno que tome medidas para la erradicación de toda violencia racista".📹@Serigne_Mbaye_ pic.twitter.com/YIWEcRUjZI

Von der Polizei gibt es noch keine Stellungnahme zum Video.

