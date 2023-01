Polizei findet Verdächtigen - im Kleiderschrank

Im Saarland hat die Polizei gestern einen gesuchten Mann in einem Kleiderschrank gefunden.

Drei Monate hatten sie nach dem 41-Jährigen gefahndet. Seine Spur ging durchs Saarland nach Rheinland-Pfalz und dann zurück ins Saarland. Am Sonntag konnte die Polizei dann herausfinden, wo er sich aufhält: in einem Wohnhaus in Losheim am See. Dort hatte sich der Gesuchte im Keller in einem verschlossenen Schrank versteckt und konnte ohne Widerstand festgenommen werden. Warum genau der Mann gesicht wurde, hat die Polizei nicht gesagt.

In Erfurt wollten zwei Männer einer Verkehrskontrolle entgehen, indem sie sich tot stellen.