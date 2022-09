So rettete die Polizei einem Touristen das Leben!

Der US-Amerikaner wollte von München nach Washington fliegen. Er wusste nichts von seinen schweren inneren Verletzungen.

Durch diese hätte er auf dem Flug sterben können. Die Polizei hielt ihn in letzter Sekunde am Flughafen von der Reise ab. Was war passiert? Der 46-Jährige war als Tourist in Deutschland. Einen Tag vor dem Rückflug ging es dem Mann nicht gut. Er musste ins Krankenhaus. Seine schweren inneren Verletzungen fielen da aber nicht sofort auf. Er ging wieder. Erst später erkannten die Ärzte: Die Verletzungen des Mannes waren lebensbedrohlich.

Polizei wurde eingeschaltet!

Die Polizei fing an zu ermitteln. Schwierig: Es gab keinerlei Kontaktdaten zu dem Mann. Die Bundespolizei fand heraus, welchen Flieger der Mann und seine Frau nehmen wollten. Zu diesem Zeitpunkt war er schon durch die Grenzkontrolle. Sie fanden den Mann am Gate. Er wurde sofort ins Krankenhaus gefahren.

