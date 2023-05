Polizeikontrolle! Achtung, wenn du hier wohnst 🚨

mit Whatsapp teilen

Am Mittwoch war der Sicherheitstag der Polizei in BW und RLP. Was da passiert ist, erf├Ąhrst du hier.

Laut Polizei geht es an dem Tag darum, f├╝r mehr Sicherheit zu sorgen und Straftaten zu bek├Ąmpfen. Deshalb danden auch in Hessen, Bayern und im Saarland Kontrollen statt. Polizei-Sicherheitstag rund um Karlsruhe Mehrere Polizeireviere im Raum Karlsruhe und Offenburg haben zum Sicherheitstag verst├Ąrkt kontrolliert. Wie das Polizeipr├Ąsidium Offenburg vorab mitteilte, sollte es dabei etwa in Rastatt, Baden-Baden, Gaggenau, B├╝hl, Achern und an der A5 Fahrzeug- und Fahrradkontrollen geben. Au├čerdem waren in mehreren St├Ądten Infoveranstaltungen geplant. Laut der Polizei sollte es dabei zum Beispiel darum gehen, wie Einbr├╝che verhindert werden k├Ânnen. In Baden-W├╝rttemberg und Rheinland-Pfalz hat es am Montag heftig geregnet. Was du beim Autofahren beachten kannst, erf├Ąhrst du hier: Aquaplaning Starkregen in BW und RLP: Wie du beim Autofahren aufpassen kannst Wenn viel Wasser auf der Stra├če ist, kann es zu Aquaplaning kommen. Doch was ist das und wie kannst du aufpassen? 13:00 Uhr DASDING DASDING