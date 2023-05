Amokalarm in Landau: War's ein technischer Defekt?

An der Berufsbildenden Schule in Landau wurde ein Amokalarm ausgelöst - vermutlich durch einen technischen Defekt.

Das teilte die Polizei mit. Sie habe die Alarmknöpfe in der Berufsbildenden Schule in Landau geprüft: Alle seien unbeschädigt. Ein technischer Defekt könne demnach die Ursache für den Fehlalarm gewesen sein.

Amokalarm in Landau: Was ist passiert?

Gegen 10 Uhr am Donnerstag wurde ein Amokalarm in der Schule in der August-Croissant-Straße in Landau ausgelöst. Die Polizei sperrte daraufhin das Schulgelände ab und durchsuchte das Gebäude, ohne Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage oder verletzte Personen zu finden.

Schüler verschanzen sich in Klassenräumen

Ein Polizeisprecher sagte dem "SWR" zuvor, dass sich die Schulklassen, das Lehrpersonal und alle Mitarbeiter der Berufsbildenden Schule in den Räumen des Gymnasiums verschanzt hatten. Bis zum Mittag konnten alle das Gebäude verlassen, um mit Bussen zur Festhalle Landau zu gelangen und psychologisch betreut zu werden.