Handy am Steuer? Augen auf die Straße!

Viele Unfälle passieren, weil sich Menschen durch einen "kurzen Blick" aufs Handy ablenken lassen. Die Polizei reagiert.

Sie kontrolliert jetzt verstärkt mit Kameras den Verkehr. Bis kommenden Donnerstag (22. September) findet europaweit die Aktion "Focus on the road" statt. Auch die Polizei in Rheinland-Pfalz macht mit.

Was ist "Focus on the road"?

Das ist eine europaweite Aktion des Netzwerks ROADPOL. Dieses Netzwerk organisiert unter anderem den "Blitzmarathon". In der Region Mainz und Trier wurden mit speziellen Kameras 41 Fahrer mit Handy am Steuer erwischt - an drei Tagen.

So gefährlich ist ein "kurzer Blick" aufs Handy

Wenn du zum Beispiel 50 km/h fährst und für eine Sekunde auf dein Smartphone schaust, dann fährst du in der Zeit 14 Meter "im Blindflug". Bei drei Sekunden schon mehr als 40 Meter.