Pollen-Alarm: Bist du auch schon am Niesen?

Winter? Juckt nicht. Zumindest nicht die Pollen. 🤧

Falls du schon am Niesen bist und dich fragst warum: In Baden-Württemberg fliegen die ersten Frühblüher durch die Luft. Im Rheingraben von Basel bis Mannheim ist es besonders doll. In den nächsten Tagen könnte es auch die Bodenseeregion und Stuttgart treffen.

Was heißt das für Allergiker?



Niesen, juckende Augen, verstopfte Nase. Laut Experten beginnt die Pollensaison mittlerweile immer früher, teilweise sogar schon im Dezember.

Was hilft?

Fenster zu, Haare vorm Schlafen waschen, Kleidung außerhalb des Schlafzimmers lagern - und wenns Hart auf Hart kommt, können Nasensprays, Augentropfen oder Hyposensibilisierung nachhelfen.

Wenn du wissen willst, wo es gerade besonders abgeht: Check die Pollen-Warnungen vom Deutschen Wetterdienst !