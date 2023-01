Hast du schon Heuschnupfen?

Das kann gut sein, denn in Rheinland-Pfalz fliegen durch die milden Temperaturen schon die ersten Pollen.

"Die Haselnusssträucher stehen gerade in Vollblüte im Südwesten, mehr geht eigentlich nicht“, sagt Matthias Werchan von der "Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst“. Das bedeutet für Allergikerinnen und Allergiker: juckende Augen, laufende oder verstopfte Nase, Niesattacken und für manche sogar Atemnot.

Haselnusssträuche sind dieses Jahr früh am Blühen

Haselpollen hat es im Südwesten schon um den Jahreswechsel gegeben. Das an sich sei in der Region nichts Besonderes, so Werchan. Außergewöhnlich sei die hohe Zahl im Januar. Normalerweise ist die Hauptzeit dieser Pollen im Februar und März.

Was gegen Heuschnupfen hilft, erfährst du hier:

In einer Schule in Wiesbaden gab es letztes Jahr einen heftigen Pollen-Vorfall:

Mehr News aus dem Südwesten gibt es hier: