Viel mehr Menschen sauer auf die Post

Verglichen mit 2021 haben sich die Beschwerden 2022 verdreifacht.

Insgesamt gab es 2022 43.500 Beschwerden von Post-Kunden in Deutschland. Das hat die Bundesnetzagentur am Sonntag gesagt. Wichtig: Die Beschwerden beziehen sich auf die gesamte Brief- und Paketbranche und nicht nur auf die "Deutsche Post". Diese macht aber den größten Teil der Beschwerden aus.

Was sind die Gründe?

Die Deutsche Post erklärt die vielen negativen Kundenerfahrungen damit, dass viele Mitarbeiter im abgelaufenen Jahr krank waren und es insgesamt einen Personalmangel gibt.

