Briefkasten leer? Daran könnte es liegen!

An vielen Orten in Deutschland kommt die Post zu spät oder manchmal auch gar nicht. Was jetzt?

Bei der Post fehlt Personal und jetzt sind auch noch viele Mitarbeitende krank. Viele Brief- und Paketzusteller fallen mit Corona-Infektionen aus. Das hat die Deutsche Post der "Bild am Sonntag" gesagt. Deshalb werden Sendungen in einigen Fällen später ausgeliefert. 80 Prozent seien aber pünktlich, so die Deutsche Post.

Mehr Kunden beschweren sich

Das erleben viele Kunden anders: In Internet-Kommentaren und auf Twitter schreiben sie, dass sie wochenlang auf Post warten und die Postboten manchmal nur zweimal in der Woche kommen. Die offiziellen Beschwerden nehmen laut Bundesnetzagentur erheblich zu. In diesem Jahr sind schon mehr als 20.000 Beschwerden eingegangen. 2021 waren es rund 15.000.

Das kannst du tun

Wenn du einen Brief oder ein Paket vermisst, wende dich zuerst an die Post direkt. Das geht in der Filiale oder per Telefon oder E-Mail. Wenn du da nicht weiter kommst oder die Probleme häufiger auftreten, kannst du dich direkt bei der Bundesnetzagentur beschweren.

Oder du wirst einfach selbst Zusteller: Mit Blick auf die Vorweihnachtszeit sucht die Deutsche Post dringend nach neuem Personal - vor allem Briefträger. 3.000 Mitarbeitende werden grade neu eingearbeitet. Das reiche aber noch nicht, heißt es.

