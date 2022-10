"DDP": Das bedeutet Post Malones neues Face-Tattoo

Die Buchstaben könnten die Initialen seiner Tochter sein, wie "TMZ" berichtet. Ihren Namen hat er noch nicht verraten.

Posty wurde dieses Jahr zum ersten Mal Vater und hält Details zu seinem Kind eher privat. Sein neues Face-Tattoo soll er aber seiner Tochter gewidmet haben. Der Schriftzug "DDP" steht auf seiner Stirn. Die Initialen von Baby Malone? Das wird jetzt spekuliert.

Der Tätowierer Chad Rowe hat ihm nach dem Konzert in Indianapolis die Buchstaben gestochen. Via Instagram bedankte er sich für "das Vertrauen in ein so wichtiges Tattoo".

