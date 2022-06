Post Malone schreibt seine Texte auf Klo 🚽

Viele Musiker haben bestimmte Rituale f├╝rs Texte schreiben. Post Malone setzt sich daf├╝r am liebsten auf die Toilette.

Am Dienstag war der Rapper zu Gast in der "Howard Stern Show". Dort performte er nicht nur einige Songs, sondern erz├Ąhlte auch, wo er am liebsten seine Lyrics schreibt.

Auf dem stillen ├ľrtchen

Posty sagt, dass er meist anderthalb bis zwei Stunden auf der Toilette verbringt. Das Gute aus seiner Sicht: Er ist beim "schei├čen" ungest├Ârt und kann so in Ruhe an seinen Lyrics feilen. Der 26-J├Ąhrige schreibt den Gro├čteil seiner Texte in seiner "Oase":

Schei├če kommt mir buchst├Ąblich in den Sinn, weil ich alle meine Songs auf Klo schreibe. Ich w├╝rde sagen, dass ungef├Ąhr 30 Prozent aller meiner Alben auf dem Pott geschrieben wurden.

Hier findest du einen Ausschnitt aus der Sendung:

