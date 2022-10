DAS will Brasiliens neuer Präsident

Der linke ehemalige Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva wurde nach elf Jahren wieder zum Präsidenten gewählt.

Mit rund 51 Prozent der Stimmen in der Stichwahl erklärten die Wahlbehörden den 77-Jährigen zum Gewinner. Für den rechtsradikalen aktuellen Präsidenten Jair Bolsonaro hatten 49 Prozent gestimmt.

Was will der neue Präsident?

Lula kündigte in seiner Rede nach dem Sieg an, er will Ungleichheit, Inflation und die Hungerkrise bekämpfen. Von der Hungerkrise sind mehr als 33 Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer betroffen. Lula versprach außerdem, sich dafür einzusetzen, dass der Amazonas nicht mehr abgeholzt wird.

Die Brasilianer wollen nicht mehr kämpfen. Niemand will in einem gespaltenen Land leben, das sich in einem Zustand des ständigen Krieges befindet.

Und Bolsonaro?

Bolsonaro hatte in der Vergangenheit mehrmals gegen Schwarze, Schwule, Frauen oder Indigene gehetzt. Er wird außerdem für seinen Umgang mit der Corona-Pandemie hart kritisiert. 680.000 Menschen starben an einer Infektion.

Der aktuelle Präsident hat dem Neuen weder gratuliert noch irgendwas öffentlich dazu gesagt. Viele Menschen in Brasilien befürchten, dass er ähnlich wie der ehemalige US-Präsident Donald Trump die Niederlage nicht akzeptieren wird. Zumindest versammelten sich einige seiner Anhänger in der Hauptstadt Brasilia und weigerten sich, das Ergebnis zu akzeptieren.

