Die Wahl in Ägypten ist vorbei. Bis das Ergebnis kommt, dauert es aber noch. Echte Konkurrenz gegen den aktuellen Präsidenten Al-Sisi gibt es nicht.

Drei Tage hatten die Menschen in Ägypten Zeit, um ihre Stimme für die Präsidentschaftswahl abzugeben. Präsident Abdel Fattah al-Sisi, der 2013 nach einem Militärputsch an die Macht kam und Ägypten seitdem hart regiert, will eine dritte Amtszeit. Weil er praktisch der einzige Kandidat war, wird das wohl klappen. Das Ergebnis soll am 18. Dezember mitgeteilt werden.

Der Präsident ist nicht unumstritten, aus verschiedenen Gründen wird er kritisiert:



Kritiker sagen, dass es unter Al-Sisi keine freien Wahlen gibt.

Die Medien können außerdem nicht frei berichten und Demonstrationen sind quasi verboten.

Vor allem aber werden in Ägyptens Gefängnissen Menschen eingesperrt und oft auch gefoltert, die gegen die Regierung sind.

Seine Befürworter finden gut, dass er für eine stabile Regierung in Ägypten gesorgt hat und gegen Islamisten vorgeht. Ahmed al-Tantaui, einer der aussichtsreicheren Gegenkandidaten, hat im Oktober mitgeteilt, dass er nicht mehr kandidiert.

So ist al-Sisi an die Macht gekommen

2013 setzte er mit einem Militärputsch den ersten demokratisch gewählten Präsidenten Mohammed Mursi ab, der allerdings Teil der islamistischen Muslimbrüderschaft war. In Ägypten sind damals viele Menschen gegen Mursi auf die Straße gegangen. Mursi starb 2019, nachdem er vor Gericht zusammengebrochen war. Gegen ihn war die Todesstrafe verhängt und später wieder aufgehoben worden.

Ägyptenwahl hat begonnen Dauer 0:34 min In Ägypten hat die dreitägige Wahl eines neuen Präsidenten begonnen. Die Wiederwahl von Staatschef al-Sisi gilt als sicher. Aus Kairo Anna Osius:

Beim Spiel zwischen Ägypten und Sierra Leone wollten Fans Mo Salah angreifen: