Mehrere Menschen sind verletzt. Der Schütze ist auch tot. Er soll auch seinen Vater erschossen haben.

An der Philosophischen Fakultät der Prager Karls-Universität hat ein 24-jähriger Mann am Donnerstag mehrere Menschen erschossen. Das Gebäude befindet sich in der Innenstadt, in der Nähe von zahlreichen Touristenspots. Polizeichef Martin Vondrášek sagte am Abend, dass 14 Menschen getötet und 25 weitere verletzt wurden - davon zehn schwer bis lebensgefährlich.

Die Polizei geht davon aus, dass der Schütze ein Student an der Uni war. Er soll vorher seinen Vater getötet haben, teilte die Polizei mit. Deshalb wurde nach ihm gesucht. Der mutmaßliche Täter habe sich wohl von Amokläufen im Ausland inspirieren lassen. Innenminister Vít Rakušan teilte mit, dass der Mann tot gefunden wurde. Die Polizei vermutet, dass er schon letzte Woche zwei Menschen getötet hat.

Schüsse an Prager Universität: Was ist passiert?

Genaue Informationen zum Ablauf und Motiv gibt es bisher nicht. Fotos und Videos auf Social Media zeigen, wie Studierende mit erhobenen Armen die Uni verlassen - andere haben sich außen auf dem Sims des Gebäudes versteckt. Laut Polizei war der Schütze zuletzt auf dem Dach der Universität, es soll auch eine Explosion gegeben haben. Die Polizei war mit einem Großaufgebot und Spezialkräften vor Ort. Laut einem Mitglied der tschechischen Regierung ist nicht davon auszugehen, dass es sich bei der Tat um einen Terroranschlag handelt.

Tote und Verletzte in Prag: Staatstrauer und Spendenaktion

Tschechiens Regierung hat für diesen Samstag eine Staatstrauer ausgerufen. Die Universität in Prag hat eine Spendenaktion für Verletzte und Angehörige gestartet. Bis Freitagmorgen haben 2.700 Menschen insgesamt 2,7 Millionen Kronen gespendet. Das sind umgerechnet mehr als 100.000 Euro.

