🛑 Premier-League-Klubs wollen Ausgaben begrenzen 🛑

Für so eine Regel soll sich die Mehrheit der Teams ausgesprochen haben. Aber wo soll die Grenze gezogen werden?

Die Ausgabenobergrenze für Gehälter, Transfers etc. soll laut "The Athletic" so funktionieren:



Entscheidend sind die TV-Einnahmen.

Orientierungspunkt soll immer das Team mit den geringsten TV-Einnahmen sein.

sein. Von diesem Betrag soll jedes Team maximal das fünffache ausgeben dürfen.

In der letzten Saison war das Team mit dem wenigsten TV-Money beispielsweise der FC Southampton. Die Mannschaft hat umgerechnet 121,8 Millionen Euro kassiert.

Wichtig: Den Teams soll aber garantiert worden sein, dass sie ihre Ausgaben im Vergleich zum aktuellen Niveau nicht senken müssen, berichtet die "Times".

Wann könnte die Obergrenze kommen?

Die Regel muss auf der Jahreshauptversammlung im Juni offiziell genehmigt und könnte dann ab der Saison 2025/2026 eingeführt werden. Laut dem Sender "BBC" sind nicht alle begeistert: Manchester City, Manchester United und Aston Villa sollen gegen die Grenze gestimmt haben, Chelsea habe sich enthalten.

