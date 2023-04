Passiert ist das im Premier-League-Spiel zwischen Liverpool und Arsenal. Wie es dazu gekommen ist, steht hier.

In der Halbzeitpause des Top-Spiels beschwerte sich Liverpool-Linksverteidiger Andy Robertson offenbar bei Linienrichter Constantine Hatzidakis. Der riss daraufhin seinen Ellenbogen hoch. Mehrere Videos zeigen, wie Hatzidakis ausholt und Robertson am Kinn trifft.

Der schottische Nationalspieler war daraufhin so richtig sauer und musste von Teamkollegen beruhigt werden. Er wollte sich beim Hauptschiedsrichter beschweren, der zeigte ihm aber die gelbe Karte.

Wie geht es weiter?

Die Schiedsrichtervereinigung will den Vorfall jetzt untersuchen. Auch gegen Robertson dürfte ermittelt werden. Sollte er den Linienrichter angegangen haben, droht ihm eine längere Strafe.

By the way: Das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden - obwohl Liverpool zwischenzeitlich mit 0:2 zurücklag. Arsenal bleibt mit 73 Punkten Tabellenführer in der Premier League.

