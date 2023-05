Pressefreiheit: Deutschland kackt ab

Die Presse kann bei uns nicht mehr so frei arbeiten wie früher. Deutschland ist zum dritten Mal in Folge im Ranking abgerutscht.

Wir landen auf Platz 21 von 180. In den letzten beiden Jahren lag Deutschland noch auf Platz 16 beziehungsweise 13. Das Ranking kommt von der Organisation Reporter ohne Grenzen. Der Abstieg hat laut dem Bericht vor allem zwei Gründe.

Grund 1: Die positive Entwicklung in anderen Ländern. Viele sind einfach an uns vorbeigezogen.

Grund 2: 103 körperliche Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten bedeuten einen neuen Höchststand - sie sind also nicht mehr so sicher unterwegs. Die Mehrheit der Attacken hat am Rand von Kundgebungen von Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern stattgefunden. Journalisten, aber auch Politiker fordern jetzt mehr Schutz für die Pressefreiheit. Auf Platz 1 des Rankings liegt Norwegen.

Krisen, Kriege und die anhaltende Ausbreitung des Autoritarismus destabilisieren die Lage der #Pressefreiheit so wie seit langem nicht mehr – das zeigt unsere diesjährige #Rangliste der Pressefreiheit. Alle Zahlen und Entwicklungen gibt es unter https://t.co/OTC7icIuyB pic.twitter.com/1OCZ3MtEnB

Was bedeutet die Pressefreiheit für mich?

Dass Journalisten und Reporter ihre Arbeit ohne Angst vor Gewalt sicher machen können, wird für jeden von uns immer wichtiger. In Social Media oder auf Messenger-Plattformen kann mittlerweile jeder einfach so News und Videos sharen - es ist aber schwer zu checken, wie viel davon echt ist. Pressefreiheit bedeutet, dass zum Beispiel wir von NEWSZONE neutral arbeiten können. Ohne dass uns jemand sagt, wie und worüber wir berichten sollen. Ohne Angst haben zu müssen über jemanden zu berichten und dadurch Stress zu bekommen. Damit du weißt, wo du News bekommst, die legit und auf ihre Echtheit überprüft sind.

