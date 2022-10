Diese Prinzessin wird bedroht!

Für die 18-jährige Prinzessin der Niederlande Amalia herrschen deswegen jetzt höchste Sicherheitsvorkehrungen.

Die Prinzessin ist in das Fadenkreuz von Kriminellen geraten. Die niederländische Zeitung "De Telegraaf" vermutet, dass die Mafia-Gruppe "Mocro Maffia" die Prinzessin bedroht. Die Bande ist sehr gefährlich. Sie gelten als die führende Gruppe im niederländischen Kokain-Business. Außerdem sollen mehrere Morde auf ihr Konto gehen. Der Palast habe Angst, dass Amalia entführt werden könnte.

Konsequenzen für Amalias Leben

Der Palast sagt nicht, um was für Drohungen es genau geht, doch die Lage ist ernst: Der niederländische Regierungschef Mark Rutte sagte, die Lage ist "schrecklich" und dass er "sehr besorgt" ist. Bisher hat Amalia an ihrem Studienort Amsterdam gelebt. Das ist jetzt erst mal vorbei. Sie muss zurück in den Palast in Den Haag. Den verlässt Amalia nur mit heftigen Sicherheitsvorkehrungen.

Wie geht es Amalia?

Ihr Vater König Willem-Alexander sagte, dass die Situation für seine Tochter "sehr hart" ist. Ihre Mutter Maxima erklärte, dass es nicht schön ist, das eigene Kind so zu sehen.