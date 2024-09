Nach eigenen Angaben ist die britische Prinzessin Kate durch mit der Chemo. Sie konzentriert sich darauf, "krebsfrei zu bleiben".

Das sagt die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William in einer Videobotschaft am Montag. Sie werde wieder an öffentlichen Terminen für das Königshaus teilnehmen.

Im März hat Kate erst bekannt gegeben, dass sie an Krebs erkrankt ist: