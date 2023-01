Kevin Großkreutz und "Mighty Mike" gewinnen Promi-Darts-WM

Im Finale trafen Ex-Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz und Comedian Bülent Ceylan aufeinander.

Bei den Promis hat Kevin Großkreutz im Finale besser gespielt als Bülent Ceylan. Den größeren Anteil am Sieg hatte aber Dart-Profi Michael "Mighty Mike" van Gerwen. Zwar konnten Bülent Ceylan und Gerwyn Price zwischenzeitlich noch ausgleichen, doch gereicht hat es letztlich für die beiden nicht. Sie wurden Zweite. "Mighty Mike" holte sich mit dem Sieg jetzt zum dritten Mal den Titel bei der Promi-Darts-WM.

Oliver Pocher beim Promi-Darts-WM ausgebuht

Oliver Pocher und seine Profi-Kollegin Fallon Sherrock sind übrigens als erstes Team bereits in der Zwischenrunde rausgeflogen. Und Oli wurde ausgebuht. Grund war wohl seine Frisur, die so ähnlich aussah wie die von "Snakebite" Peter Wright, der zusammen mit Olis Frau Amira antrat. Dass der Moderator die Frise kopiert hat, kam wohl bei einigen im Publikum nicht gut an.

Amira und "Snakebite" kamen eine Runde weiter. Sie scheiterten dann aber im Halbfinale gegen Bülent Ceylan und Gerwyn Price.

Promi-Darts-WM: So hat der Weltmeister gespielt

Der neue Darts-Weltmeister Michael Smith ging zusammen mit Promi-Spieler Matthias Killing an den Start. Beide scheiterten aber ebenfalls in der Vorrunde.

Wir gratulieren: @MvG180 zum dritten Titel bei der #PromiDartsWM. Und Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz darf sich jetzt ebenfalls #PromiDarts-Weltmeister nennen. Herzlichen Glückwunsch!

Was ist die Promi-Darts-WM?

In der ProSieben-Show sind sechs Zweier-Teams gegeneinander angetreten. Ein Team bestand dabei aus einem Promi und einem Dart-Profi. Das waren die sechs Teams:



Bülent Ceylan und Gerwyn Price

Amira Pocher und Peter Wright

Matthias Killing und Michael Smith

Kevin Großkreutz und Michael van Gerwen

Henning Wehland und Gabriel Clemens

Oliver Pocher und Fallon Sherrock

Du willst mehr Darts-News? Hier gehts weiter: