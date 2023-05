Prominent getrennt: War die Trennung von Gloria und Nikola fake?

Gloria und Nikola gewannen die zweite Staffel. Bei der Reunion haben sie auf die Fake-Vorwürfe reagiert.

Neben sieben anderen Couples kämpfte das Paar um den Sieg. In der Show kamen sie sich immer wieder näher. Auch einen Kuss gab es. Viele Fans haben sich gefragt: Haben sie die Trennung also nur gefaked, um in der Staffel dabei sein zu können? Beim Wiedersehen sagten die zwei:

Leute, hört bitte auf. Wir waren getrennt! Diese Vorwürfe von manchen Menschen konnte ich mir einfach nicht mehr anhören.

Kurze Zeitspanne zwischen Trennung und Zusage bei Prominent getrennt

Die Teilnahme an der Show wurde kurz nach der Bekanntgabe der Trennung über Social Media bekannt. Für viele ein verdächtiges Timing. Auch im offiziellen Podcast zur Show sagt Gloria: "Wir sind jetzt erst einmal nicht zusammen. Aber wir haben Kontakt".

