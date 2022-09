Prozess von Depp und Heard wird verfilmt!

Der Movie soll sowohl die turbulente Beziehung der beiden Stars als auch den Verleumdungsprozess einfangen.

Die Verfilmung trägt den Titel "Hot Take: The Depp/Heard Trial". Ein "Hot Take" ist aus dem Englischen übersetzt eine "kontroverse Meinung" - ein erstes Zeichen dafür, wie der Film ankommen könnte.

Wie das "People Magazine" berichtet, stehen auch die Hauptrollen schon fest. Die Rolle von Johnny Depp wird Mark Hapka, bekannt aus "Hannah Montana", übernehmen. Amber Heard wird von Megan Davis aus "American Horror Story" gespielt werden. Einer der Producer der Serie sagt, der Film solle "eine Geschichte einfangen, die Teil des kulturellen Zeitgeistes wurde und ein einzigartiges Bild dessen zeichnen, was Millionen im Sommer in den Schlagzeilen sahen".

Der Film ist ein Original des US-amerikanischen Streaming-Services Tubi. Dort wird er am 30. September Premiere feiern.

Hier geht es zu den letzten Entwicklungen im Prozess: