2021 soll er eine andere Polizistin sexuell bedrängt und ihr Vorteile für ihre Karriere angeboten haben.

In Stuttgart hat der Prozess gegen den mittlerweile suspendierten Polizisten Andreas R. begonnen. Aber um was geht's genau? Andreas R. war vor eineinhalb Jahren der ranghöchste Polizist in Baden-Württemberg. In dieser Amtszeit soll er eine jüngere Kriminalkommissarin bei einer Kneipentour sexuell bedrängt haben. Außerdem er soll ihr Vorteile im Job gegen eine bestimmte Form des privaten Kontakts angeboten haben.

Die Verteidigung von Andreas R. weißt die Vorwürfe zurück und wirft der Beamtin vor, gelogen zu haben. In den nächsten acht Tagen wird darüber entschieden, ob er schuldig ist oder nicht.

Hat Andreas R. Nacktbilder verschickt?

Kurz vor dem Prozessbeginn kamen noch weitere Vorwürfe gegen den Polizisten on top: Nach SWR-Informationen soll er schon vor seiner Beförderung zum ranghöchsten Polizisten Nacktbilder an Kolleginnen verschickt haben. Drei Frauen sollen zwischen 2018 und 2020 solche Fotos von ihm auf WhatsApp bekommen haben. Deshalb wurde schon vor einiger Zeit gegen Andreas R. ermittelt. Laut Staatsanwaltschaft wurde das Verfahren aber eingestellt. Die "BILD"-Zeitung schreibt, dass nicht nachgewiesen werden konnte, dass die Frauen die Fotos gegen ihren Willen bekommen haben.